El consejo de Oriana Sabatini a Tini Stoessel por su romance con Rodrigo de Paul

Desde que se supo que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul comenzaron una nueva historia de amor, todos los medios se hacen eco de este romance. Y ahora, quien aconsejó a la cantante por este nuevo presente fue Oriana Sabatini.



La hija de Catherine Fulop, que está de novia con el futbolista argentino Paulo Dybala, respondió que le diría a su colega en pleno auge de este noviazgo: "Le diría que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea Internet y que no lea las redes", remarcó en una nota que le dio a Tatiana Schapiro para Teleshow.



"Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no; tampoco me voy a meter en eso”, agregó, dejando en claro que no está al tanto del presente sentimental de la artista.



Y cerró: “A cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas, le diría que no mire las redes porque son la muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas".