Por estos días, Florencia Peña se mantiene bastante activa en su cuenta de Instagram. Es que la actriz ha compartido detalles de sus nuevos proyectos, además de dar vistazos al contenido para adultos de su cuenta en Divasplay.Un ejemplo de esto es su más reciente publicación en Instagram, donde Peña posó con un conjunto de lencería negra con encaje.“Acá esperando el bondi. . . Me tomo el que me lleva a Divasplay. ¿Ustedes? ¿Se toman el mismo?”, preguntó la actriz a sus más de 5.9 millones de seguidores en la red social.Como ya es costumbre, los “me gusta” y elogios no se hicieron esperar entre los comentarios que recibió Peña por parte de sus admiradores.