Mientras disfruta de sus vacaciones, vuelve a apostar al amor

En lo que tiene que ver con el amor, Tamara Bella dio vuelta la página. Hace un mes finalizó su romance con Martín Coggi tras cinco meses de un romance intenso. En su momento contó que distintos puntos de vista sobre el futuro les jugó una mala pasada.Sin embargo, porque hasta el corazón da revanchas, el de Bella vuelve a latir por amor. Sucede que días atrás se fue de vacaciones con su hija al Caribe y al viaje se sumó quien resulta ser su flamante novio.El muchacho se llama Pablo Vázquez Kunz, un psicólogo que es conocido en el ambiente porque también hace biodecodificación. Justamente, Tamara fue a una de sus clases y allí empezaron a mirarse con otros ojos, publica“Hace un mes que nos conocimos. La semana pasada yo me fui de vacaciones con mi hija y que nos extrañábamos me fue a visitar con su hija. Ya somos una familia ensamblada”, comentó Bella.“Un día estábamos en la playa y me propuso casamiento. ¡Con anillo y todo!”, agregó y remarcó que la idea es ir de apoco. Ella es una mujer que pisa sobre terreno firme, que no le gusta apresurarse, y menos en cuestiones del amor.