De Paul "invitó a Camila Homs, Tini Stoessel y China Suárez al mismo partido"

Tini, preocupada

Las incongruencias en las fechas de la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel generó que se planteara un posible romance paralelo entre el futbolista y la China Suárez, mientras él estaba en pareja todavía con Camila Homs.De esta manera, se llegó a la conclusión de que el día en el que coincidieron Tini y Camila en el estadio Wanda Metropolitano también estaba allí la ex de Benjamín Vicuña. “Imaginate la concentración que puede tener un futbolista que tiene a las tres mujeres mirándolo”, dijo Nancy Duré en Intrusos.Virginia Gallardo recordó que Camila Homs aseguró que estuvo en pareja con De Paul “hasta enero o marzo”, por lo que dedujeron que el Cholo Simeone y su esposa, Carla Pereyra, actuaron de “celestinos” de Tini al recibirla a ella en su casa, ubicada en el mismo country en el que vive De Paul.Sin embargo, la superposición de fechas planteada por los panelistas llevó a Flor de la Ve a hacer una picante deducción. “Igual, me parece que lo que se plantea también es otra cosa que es interesante que tiene que ver con que la habría engañado a Tini entonces, más allá de Camila”, dijo.“Yo tengo la data que él y Tini se conocieron en julio, antes de que naciera el segundo hijo de De Paul”, dijo Marcela Tauro. Maite Peñoñori mostró entonces la foto de la cuenta de Instagram de Carla Pereyra junto con Tini en el Wanda Metropolitano fechada el 16 de septiembre.Maite recordó cómo fue el mensaje que el futbolista le envió a Flavio Azzaro cuando su nombre comenzó a circular en la lista del Wanda gate, a mediados de octubre. “Le dijo ‘por favor sácame de ahí, no tengo nada que ver y se está comiendo un garrón Cami’”, señaló.“Ella sigue queriendo mantener un perfil cuidado, de hecho cuando llegó hace unos días en un vuelo de madrugada, vio que habían cámaras, se volvió a meter para adentro, despistó y salió un par de horas después para evitar a la prensa”, contó la panelista Maitena Peñoñori.Entonces, dio un detalle sobre cómo está atravesando su polémica relación con el futbolista: “Tini no está para nada contenta con toda esta situación, no quiere salir a hablar, anduvo pidiendo consejos, preguntando cómo lo manejaba, qué hacía”.