Alejandra Maglietti lució un enterito con cierre que llega al infinito

Alejandra Maglietti es una de las mujeres más bellas de Argentina, que no deja de sorprender a sus millones de seguidores con sus fotos súper sensuales. Es que la modelo y periodista sabe explotar muy bien su sensualidad para llamar la atención.En las últimas horas compartió tres fotos y un video que se tomó en Toscana, una región que según contó, siempre quiso conocer, y tuvo la posibilidad de hacerlo como tanto lo había soñado.“Toscana, amé esta región de Italia. Hace años quería conocer esta parte de del país que más me gusta y del que me siento parte por mi descendencia”, reveló Maglietti al pie de las imágenes.Para la ocasión, lució un jumpsuit de jean de mangas cortas y con un cierre súper largo, con el que Alejandra jugó para mostrar un poco más, según la ocasión. Y para completar el look, le sumó un pañuelo que ató alrededor de su cabello.