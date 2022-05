Revelan cuánto costaron las fotos sacadas a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Las fotografías que confirmaron el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul revolucionaron el espectáculo la semana pasada, por lo cual el periodista Juan Etchegoyen se propuso conseguir el valor que fue pagado por los medios que tuvieron las postales.



El conductor de “Mitre Live” reveló la cantidad de dinero que tuvo que pagar un medio de comunicación argentino.



“Estás son imágenes que tranquilamente que se podrían haber vendido entre 5 mil y 10 mil euros, pero la realidad argentina hizo que se pagaran mucho menos”, reveló Etchegoyen en medio de la transmisión. A su vez, el periodista aclaró que el paparazzi español que fue encargado de realizar esta fotografía, “habría cobrado 1500 euros de los medios argentinos que estuvieron dispuestos a tener la primicia. Esto equivale más o menos a unos 150 mil pesos que aquí es mucho dinero, pero pasándolo a la moneda europea no es tanto, es un poquito más de un sueldo básico en España”.



Etchegoyen explicó la razón de que el precio sea más bajo a los 5 mil euros. “Lo que me decían es que el motivo de cobrar esta cifra tiene que ver con que las imágenes fueron sacadas con un celular y no tienen la calidad que tendría con una cámara profesional”, reveló.



A su vez, el fotógrafo profesional, explicó que las fotos salieron con esa baja calidad debido a que tuvo que pasar desapercibido, ya que si tenía una cámara profesional y lentes, iba a llamar la atención y podía despertar sospechas. Debido a ello, la imagen fue tomada con su celular.