“Ni pensé todavía”: el sincericidio de More Rial sobre su o bebé en camino

Hace pocos días se confirmó que Morena Rial está nuevamente embarazada. La noticia fue una sorpresa para todos, incluso para el padre de la influencer, quien se enteró de la dulce espera por su nieto, Francesco, que está por convertirse en hermano mayor.



Instalada desde hace un tiempo en la provincia de Córdoba, More Rial ya es madre de un niño de tres años, producto de su antigua relación con Facundo Ambrosioni. Pero desde hace unos cuantos meses, la joven se encuentra saliendo con Maximiliano Bertorello, un conocido cantante de cuarteto de 28 años y con quien parece ir bastante en serio.



Ahora, se encuentra cursando el primer trimestre de su embarazo, y con ello varios síntomas que no la hacen sentir muy bien.



Mientras se encontraba interactuando con sus seguidores a través de la conocida caja de preguntas, More Rial respondió algunas inquietudes acerca de su embarazo y su segundo bebé en camino. Pero lo que más sorprendió a los internautas es que, pese a que creían que ya estaba decidido, la influencer confesó que no había pensado un nombre para su hijo.



“¿Tenés nombre ya?”, le preguntó uno de sus tantos seguidores a través de una historia de Instagram. “No, ni pensé todavía”, confesó More Rial.