Así fue el primer día de rodaje de Robert De Niro en la Argentina

Fueron doce horas casi ininterrumpidas de rodaje para Robert De Niro. Así fue su primer día en la filmación de Nada, la serie en tono de comedia que dirigen Gastón Duprat y Mariano Cohn, y que protagoniza Luis Brandoni junto al actor de El Padrino Parte II, Cabo de miedo, El francotirador y La familia de mi novia.



Ayer, lunes 2 de mayo, fue el primer día de rodaje para Robert De Niro. El actor llegó puntual a la casona en el barrio de Congreso, sobre la calle Matheu, casi esquina Avenida Rivadavia. Esa locación sería la casa en la que en un comienzo habita durante su estada en Buenos Aires Vincent (De Niro), pero también pertenecería al personaje que interpreta Luis Brandoni (Manuel).



Precisamente las escenas rodadas allí, en una mansión que pertenece a un artista y arquitecto argentino, y en una jornada extensa, que duró casi 12 horas, tuvieron a De Niro y Brandoni como protagonistas casi absolutos. Y también intervino el personaje que interpreta Silvia Kutica, una ex pareja de Manuel.



El actor de Toro salvaje y Taxi Driver llegó muy cerca de las 7 de la mañana, una rutina que muy probablemente se repita a lo largo de toda ésta, su primera semana de rodaje.



De Niro lucía una barba prolijamente desprolija, ya que su rol es el de un escritor prestigioso y algo bohemio. Tantas escenas distintas rodaron -que se verán en distintos episodios-, que se lo vio vistiendo tanto un pijama y una robe como un saco elegantísimo.



Su personaje habla una mezcla de idiomas: lo hace en inglés, en castellano y hasta en italiano. De Niro pidió explícitamente hacer algunas de sus partes en español, y cuando habla con los directores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, y con su amigo Luis Brandoni, suele hacerlo en italiano.



Cero divismo

De Niro se está comportando como un profesional con todas las letras, y cero divismo, al punto de que en el set de rodaje se extraña que sea tan abierto y permisivo cuando por ejemplo debe repetir tomas, algo que a otros actores argentinos de renombre no suele gustarles para nada.



El neoyorquino no vino con gente propia de seguridad, sino que la producción argentina le asignó los agentes de vigilancia que acompañan al actor de El irlandés y no lo dejan solo ni un instante. Le gusta insultar en español, en “argentino”, y ayer pregunta los significados verdaderos de cada una de las malas palabras.



Con De Niro sí está su ex agente, Manny -Emanuel Nuñez-, un cubano que hace 50 años que vive en la Argentina, en Buenos Aires, y que fue agente de Steven Spielberg, de Tom Cruise, de Michael Mann y de Raúl Rizzo.



Bife de chorizo y flan con dulce

Tanto es así, que en el break del rodaje para almorzar, no se fue ni lo hizo a solas, sino que compartió la mesa con parte del equipo técnico y de producción. Y comió lo mismo que ellos: bife de chorizo con varias ensaladas y, de postre, flan con dulce de leche.



En total, ayer había cerca de 120 personas entre integrantes de los equipos técnicos, de producción y actores, y también gente de Disney -la serie se emitirá en la Argentina por Star+- y de la empresa productora Metrovisión.



Para tener una idea del tamaño de la producción, se está rodando con cuatro cámaras.



Al ilustre visitante le encantan, de verdad, la Argentina y particularmente Buenos Aires. Propietario de varios restaurantes en distintas ciudades del mundo, no solo de los Estados Unidos, le gusta mucho la comida porteña: tiene debilidad por el bife de chorizo a caballo, de ahí la elección del menú del lunes. Y la serie Nada habla precisamente de la gastronomía porteña: Manuel es un crítico culinario que tuvo su momento de esplendor, y ahora está algo venido a menos.



Los guionistas, Cohn, Duprat y Emanuel Diez se habrían inspirado en el reconocido crítico gastronómico Miguel Brascó y en el Gato Dumas para recrear algunos aspectos de Manuel. El porqué de su visita al MNBA

El domingo, un día después de haber arribado a Buenos Aires en un avión privado, Robert De Niro había pedido ir a ver obras de arte argentino. Por eso se lo vio en el Museo Nacional de Bellas Artes, sobre la Avenida Del Libertador, que no será una locación de rodaje. Tampoco estuvo ensayando allí.



El padre del actor, de su mismo nombre, era pintor, y él lo quería mucho. Robert De Niro Sr. hoy, 3 de mayo, habría cumplido 100 años, de no haber fallecido otro 3 de mayo, de 1993, el día que cumplió 71 años, víctima de un cáncer de próstata.



Robert lo homenajeó hace poco en un documental, Remembering the Artist Robert De Niro Sr., de solamente 40 minutos. En él, el actor honra a su padre al leer las cartas y los diarios íntimos, que revelan las batallas profesionales y personales del artista. Es de 2013 y fue producido por HBO.



Qué filman hoy

No se sabe aún cuándo rodarán las escenas con Enrique Piñeyro, que por estos días fue noticia por pilotear su propio Boeing 787 en misiones solidarias, para evacuar refugiados de Ucrania. Su papel es el de un marchand.



Para hoy, martes 3 de mayo, el plan de rodaje indica que se filmarán escenas en una parrilla algo desvencijada, en un barrio porteño, situada a unas veinte cuadras de donde estuvieron ayer lunes. Es que Manuel y Vincent, como ya marcamos, suelen caminar y comer, caminar y comer: curten la ciudad muy de a pie. (Clarín)