El coach emocional de "El Hotel de los Famosos", José María Muscari, ingresó y conversó con los participantes sobre los haters de cada uno de ellos.Silvina Luna fue contundente con su experiencia: "A mí, yo creo que me deben matar por mi cara, porque siempre me dicen lo mismo: que estoy cachetona y gorda"."Piensan que me puse botox y que estoy toda hinchada por eso y ya lo conté mil veces. Tomo corticoides hace diez años y eso me cambió la fisonomía de la cara", indicó haciendo referencia a la mala praxis que sufrió."Estoy trabajando en tele, es mi nueva cara. Me la tuve que aceptar primero yo y ahora déjense de joder todos", cerró.