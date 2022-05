Milva Castellini contó la experiencia paranormal con un OVNI

Milva Castellini se encuentra en un gran momento personal. De extensa trayectoria televisiva y radial, la reconocida periodista es, actualmente, la conductora del ciclo radial A Primera Hora por las mañanas de la radio AM 540, y de El Noti de la Gente junto a Germán Paoloski todos los mediodías por Telefé.



Mientras se encontraba conduciendo “A Primera Hora”, Milva Castellini sorprendió a todos sus compañeros y oyentes al contar una experiencia paranormal que vivió en su infancia. Asegura haber visto a un OVNI. El momento del relato se dio en el pase de las 10 de la mañana donde Milva le entregó el aire a Claudio Rígoli, el conductor del programa que le sigue.



Allí, mientras charlaban, la periodista se puso seria y reveló la experiencia que vivió en el campo de sus abuelos cuando era chica. “Yo estando en el campo de mi abuelo, en Laguna Paiva en Santa Fe, siempre recuerdo una anécdota que nos pasó de chicos. Estábamos mi hermano Esteban y yo y nuestros amigos vecinos, que teníamos la misma edad. En ese momento las casas de campo solían tener el baño afuera y la casa de mi abuelo en el campo era tipo chorizo con una galería externa, entonces para ir al baño tenías que salir de la casa”, arrancó contando bajo la atenta escucha de sus compañeros.



Luego de introducir la historia, Castellini prosiguió su relato: “Como nos daba miedo y era la madrugada, nos despertábamos entre todos para ir al baño. No había nada, solo la oscuridad de la noche y muchas estrellas porque el cielo estaba oscuro pero despejado. Cuando empezamos a caminar para ir al baño, de golpe empezamos a ver cómo una luz muy fuerte empezaba a iluminarnos y de golpe, la luz subió con todo y desapareció. Y todo volvió a negro”, confesó.



Ante semejante, Milva Castellini aseguró que los cuatro quedaron “petrificados” y volvieron caminando para atrás del susto que tenían. “Para mí, fue un OVNI que despegó y que se fue”, detalló la periodista. Aún así, contó que, al día siguiente, sus padres no lograban comprender lo que había pasado y creyeron que se trataba de un reflejo. “Pasaron los años y ya somos adultos esas cuatro personas y nos seguimos acordando de la misma manera de ese episodio”, concluyó Milva, sin poder explicar lo sucedido.

Fuente: La100radios