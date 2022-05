Mavi Díaz, del rock al folklore: “lo hice con mucho respeto y timidez”

Mavi nació en Bruselas (Bélgica) el 10 de mayo de 1961 cuando su padre, el armonicista Hugo Díaz, y su madre, la cantante folclórica Victoria Cura, giraban por Europa.Sin embargo, fue en el pop donde irrumpió en los 80 con nombre propio en la escena musical como integrante de Viuda e Hijas de Roque Enroll (junto a María Gabriela Epumer, Claudia Sinesi y Claudia Ruffinatti).La artista dialogó con Francisco Cuestas, en una nueva edición del programa Peña Entre Todos, que se emite porHacia 2008 de la mano de “Baile en el cielo”, un álbum de composiciones folclóricas desde el que recordó las tres décadas de la muerte de su padre, regresó a una senda nativa que se potenció al fundar Mavi Díaz & Las Folkies: “el disco se grabó en un día y medio. Fue algo muy peñero y lo saque muchos años después de haberlo grabado. A raíz de esto comencé a tocar folclore, que siempre le tuve mucho respeto porque era lo que cantaban mis viejos”, dijo.“El disco lo hice con mucho respeto y mucha timidez. Mi hijo fue el que me impulsó a hacer esto, me dijo que tenía que defender mi patrimonio. De a poquito me empezaron a llamar de todos lados y un verano hice una gira por todos los festivales”, agregó.Sobre su paso por el Rock, contó que en el momento en que se formó el grupo “en el país no había chicas instrumentistas. Ocupamos un lugar que no había sido ocupado hasta ese momento con el éxito que tuvimos. Nos escuchaban personas de todas las edades. Ese fue el lanzamiento de mi carrera profesional”.La artista, dirige la FM Folklórica 98.7, una de las cuatro frecuencias de Radio Nacional: “para nosotros es una responsabilidad poder difundir el foklore, que no todos los medios lo hacen”. Al finalizar, mencionó que “nunca pensé que iba a suceder todo lo que estoy viviendo, tantas giras, premios y éxitos por nuestras canciones”.