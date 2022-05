Sensual posteo de Tini Stoessel en medio de su romance con Rodrigo de Paul

Finalmente, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron su romance en medio de la polémica por el inicio de su romance y la pareja del futbolista con Camila Homs.Luego de las fuertes indirectas de la ex del futbolista, que habrían estado dirigidas a la cantante, Tini y Rodrigo se mostraron de la mano tras un almuerzo en Ibiza.Mientras a la artista su familia le sugeriría no hablar de su noviazgo con el deportista por los hijos que tiene con Camila, ella se muestra sensual y segura en Instagram.La cantante sorprendió con tres fotos en la que luce un outfit "total pink", totalmente rosa, durante la grabación de su próximo videoclip.En el sensual look se destacan las tiritas de la parte inferior de la lencería por fuera del pantalón y su escote "underboob".