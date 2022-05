China Suárez: "Cuanto menos uno se muestra, es peor"

La expareja de Benjamín Vicuña, que se separó del actor también rodeada de escándalo, reveló cómo hace para lidiar, por esto o por lo otro, con la atención constante de los medios.



En primer lugar, reflexionó sobre las devoluciones de las personas ante su debut en medio de la polémica.



"Siempre digo que no me puedo hacer cargo de lo que hagan o digan los demás. Yo sigo trabajando, haciendo mi camino con amor. Estoy muy contenta, entusiasmada y agradecida a que hayan confiado en mí...".



"Escucho permanentemente El juego del amor, no me canso, y eso es algo que no me pasa con la mayoría de las canciones", dijo en diálogo con La Nación.



"No reniego de la realidad, ya lo acepté. Hace muchos años que trabajo en el medio y entendí que, cuanto menos uno se muestra, es peor; ya lo comprobé", dijo.



"Sigo trabajando, lo hago desde muy chica y mi respuesta ante tanto ruido siempre es esa, me meto para adentro, es mi forma de preservarme", dijo China sobre cómo se cuida de la exposición.



"Hay mucha gente que valora mi trabajo, no necesito enojarme. También hay muchos que se sorprenden, hay mucho prejuicio pero estoy acostumbrada a eso; no me ofende", sentenció.