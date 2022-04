Una de las hijas de Beatriz Salomón denunció a su padre por amenazas

Bettina, la hija de 18 años de Beatriz Salomón, interpuso una demanda por “amenaza simple” contra su padre, Alberto Ferriols, según reveló la periodista Andrea Taboada enDe acuerdo con el relato de la panelista, la situación entre la joven, su hermana Noelia -de 21 años- y el cirujano plástico venía tensa hace tiempo, pero estalló el jueves pasado alrededor de las 20.30, cuando Ferriols ingresó a la casa que sus hijas ocupaban junto a Blanca -su exniñera y empleada doméstica de años-, les informó que “se iba a quedar a vivir ahí” e instó a la menor de sus hijas a deshacerse de su perro pitbull.En un audio enviado a Taboada, Bettina aseguró que está asustada y que teme a su padre. Por eso decidió escapar con escasas pertenencias a la casa donde viven su tío, Daniel Salomón y su mujer, Liliana Vasiluk, a quienes Ferriols le prohibía ver. Ya establecida allí, tomó la decisión de realizar la denuncia.También acusó a su padre de incurrir en maltratos, además vender pertenencias de su madre, entre ellas, un automóvil Mercedes Benz, y quedarse con el total del dinero obtenido. Según Taboada, Bettina y Noelia temen quedarse sin un lugar dónde vivir. “Recurren a los medios porque quieren visibilizar la situación”, señaló la periodista.Por el momento, Noelia se quedó con Ferriols en el departamento ubicado sobre la calle Pacheco de Melo, en el barrio de Recoleta, donde se estableció una guardia policial luego de la denuncia presentada por Bettina.Liliana Vasiluk, la tía de las jóvenes, salió al aire durante la última edición del ciclo conducido por Ángel de Brito y brindó detalles de la situación. “Tengo cosas atragantadas hace tres años”, reconoció, antes de añadir que, a causa del trámite en sede policial, recién regresaron a su domicilio a las 4 a.m. y no lograron conciliar el sueño.“La violencia contra las chicas comenzó el mismo día que se fue Beatriz. Cuando termina de partir -el 15 de junio de 2019- Alberto le dijo a Blanca ‘llevate las nenas’. Después de ese día, no las abracé más hasta que Bettina apareció”, reveló.“Todo lo que me dijo mi sobrina lo creo, por algo estoy hablando acá y ella hizo la denuncia -afirmó-. Solo quiero decir que mis sobrinas perdieron a la madre biológica, a la madre del corazón [Salomón, quien las había adoptado junto a Ferriols]y, durante tres años, a sus tíos”.Y concluyó: “Quiero que mis sobrinas y mi marido sean felices de una vez por todas. He padecido todo esto junto a él. Solo Dios sabe lo que ellas sufrieron al perder a Beatriz, es una película de terror”.