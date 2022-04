Las osadas transparencias con las que Lali Espósito lució su cambio de look

Lali Espósito es una de las figuras del espectáculo de nuestro país que más suele cambiar de aspecto. A la artista le gusta ser fiel a sí misma y se hace diferentes cambios de look relativamente continuos.Hasta ayer vimos a Lali Espósito con un corte similar al que usaba Úrsula Corberó en "La Casa de Papel", de hecho la compararon con la actriz española cuando lo lució por primera vez. Pero actualmente su imagen es completamente diferente, ya que cambió a morocha nuevamente.La presentación del nuevo look la hizo en la alfombra roja de los Premios Latino, donde lució un outfit con transparencias. En la imagen que compartió Lali a través de sus historias de Instagram, se ve que eligió un make up en tonos nudes, un delineado sutil, cejas bien marcadas como le gustan a ella y labios en color marrón.En las redes de los Premios Latino compartieron un video de la cantante presentando lo que será la gala de premiación que se emitirá mañana. En esa grabación se aprecia con mayor naturalidad su nuevo look y los comentarios de los seguidores fueron de asombro por volver a verla morocha nuevamente.