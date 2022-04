Barby Silenzi: lencería oscura, transparencias y “algo más para el finde”

Barby Silenzi no para desde que se sumó al sitio para adultos Divas Play. Esta vez la modelo compartió una serie de fotos en las que muestra impactante lencería transparente, hebillas, cuero y “esposas y máscara negra”.La ex Bailando se tiró de cabeza al sitio de adultos y todas las semanas tiene algo para que sus seguidores “se tienten”.Las publicaciones de Barby Silenzi de este viernes no son las primeras que realiza para promocionarse en el sitio que ya cuenta con figuras como Florencia Peña, Adabel Guerrero, Silvina Luna y Silvina Escudero entre otras.En varias ocasiones la esposa del cantante de cumbia El Polaco ha compartido fuerte material en sus redes sociales.