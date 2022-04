La aclaración de Barby Franco sobre su panza: “No es embarazo”

Barby Franco siempre suele acaparar todas las miradas adonde vaya, sobre todo en la pasarela, luciendo diseños de vestidos exclusivos.Justamente en uno de este tipo de eventos mostró que se trabaja bastante y en muchas ocasiones, la vorágine no te da respiro. La modelo reconoció que no pudo ir al baño y tuvo un comentario sin filtro.La pareja del abogado Fernando Burlando se sacó algunas fotos en el final del evento y en una de las imágenes frente al espejo junto a algunos de sus amigos, se vio que tenía una inminente pancita.Seguramente, sus seguidores iban a confundir esa pancita con un embarazo, ya que en varias ocasiones, la modelo había reconocido que estaba intentando convertirse en madre con su pareja, por lo que quiso dejar las cosas en claro.En una de sus historias de Instagram, en donde Barby Franco tiene 1.4 millones de seguidores, la modelo se adelantó y aseguró que no se trataba de panza de embarazada,c on un emoji llorando de la risa. “No es embarazo. Es pis y excremento”, reveló con mucho humor.Los deseos que convertirse en madre no son nuevos para Barby Franco, hace unos días, la modelo había reconocido que tendría un hijo por subrogación de vientre, en el caso de no poder quedar embarazada por los métodos tradicionales.“¿Alquilarías un vientre?”, la consultaron intentando saber las ganas de tener un hijo junto a su pareja, el mediático abogado Fernando Burlando y reconoció que aún espera serlo con los métodos tradicionales.“Si la vida me lleva a que no me quedaría otra opción, claro que sí lo haría”, reconoció con total sinceridad la modelo sobre la posibilidad de convertirse en madre por un alquiler de vientre.