La estricta rutina de Mirtha Legrand para mantenerse activa, lejos de la TV

A más de dos años del inicio de la pandemia, y tras superar un problema cardíaco, Mirtha Legrand se siente preparada para retomar su trabajo como conductora de TV. Y aunque todavía no está definido su regreso a la pantalla de eltrece, donde fue reemplazada por su nieta Juana Viale, la diva hace lo posible por retomar su vida normal.



En los últimos días, aprovechó para asistir a distintos eventos, ya sea para ver espectáculos en el Teatro Colón o en calle Corrientes, o cumplir con invitaciones de marcas que la acompañan hace años y reveló su secreto para mantenerse activa mientras está en su hogar. "Yo me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa que es grande así que voy vengo", explicó. Y detalló cómo es su rutina de ejercicios: "No saben la gimnasia que hago. ¡Soy una maravilla haciendo gimnasia! Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean. Acostada, por supuesto, y levanto las pierna".



En sus últimas apariciones públicas, la animadora reconoció que haber pasado tanto tiempo aislada en su casa, la afectó a nivel anímico. Sin ir más lejos, a fines de agosto, cuando reemplazó a Juanita, quien debía cumplir con una semana de aislamiento luego de un viaje a Francia, y manifestó su emoción por volver al ruedo y su preocupación por no sentirse como antes. "Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro", dijo. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: "Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: 'Doctor, quiero volver a ser la de antes'. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje’. Es la mejor terapia”.



Si bien parecía que estaba todo dado para que volviera a estar al frente de La noche de Mirtha, mientras que su nieta se quedaría con los almuerzos del domingo, aún no hay nada confirmado. Incluso, sorprendió que a fines de febrero, "Chiquita" se quejó públicamente porque Adrián Suar le ofrecía hacer un solo programa al mes, algo que le parecía poco. Por lo pronto, sigue esperando una definición sobre su futuro.