Clemente Zavaleta se recupera: el emotivo posteo de las Trillizas de Oro

A más de un mes del accidente que puso en riesgo la vida del polista Clemente Zavaleta, las Trillizas de Oro celebraron las mejoras en la salud del hijo de María Emilia Fernández Rousse. "El 'Corchito', gracias a Dios, de a poquito está mejorando", expresó la conductora en sus redes sociales, emocionada por el avance que presentó el deportista de 36 años.Y le dedicó un sentido mensaje a sus seguidores: "Hola, gente linda. Quiero aprovechar para agradecerles la fuerza de amor que me están enviando a mí y a 'Corchito' y todas las cadenas de oraciones, que son inmensas. Nos llegan". Además, celebró la compañía de sus hermanas María Laura y María Eugenia y de su madre, Paulina.A mediados de marzo, Zavaleta estaba participando en un torneo de alto handicap en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, para el equipo del canadiense Frederick Mannix cuando fue embestido por un jugador del equipo opuesto, el Catamount. El golpe hizo que tanto él como su yegua perdieran la estabilidad y cayeran al piso.El joven estuvo 15 minutos inconsciente en el campo de juego y fue trasladado en helicóptero al hospital de Palm Beach donde descubrieron que sufrió una lesión en el tronco del cerebro, la fractura de varias costillas y un pulmón sangrante. El cuadro era tan crítico que los médicos debieron inducirlo a un coma para drenar las heridas y operarlo de urgencia. Afortunadamente, lograron estabilizarlo pero estuvo muy delicado.Las Trillizas y Paulina se enteraron del accidente mientras disfrutaban de unos días de descanso en las playas de Mar del Cobo, pertenecientes al partido de Mar Chiquita, Buenos Aires. Enseguida, María Emilia viajó para acompañar a su hijo, su nuera y sus nietos y desde entonces, no se separó de su familia. La recuperación de "Corchito" será larga y necesitará ser trasladado a una clínica de rehabilitación.En los últimos días se difundió una colecta que organizaron amigos para recaudar los 800 mil dólares necesarios para que el polista pueda estar en un centro especializado de Atlanta. "Estamos pidiendo a nuestros amigos de todo el mundo que ayuden a recaudar fondos para Clemente 'Corchito' Zavaleta., que sufrió un terrible accidente mientras jugaba al polo. En un esfuerzo por ayudar a Clemente y su familia a aliviar parte del estrés durante este momento difícil, le pedimos a la comunidad del polo que se una y done lo que pueda para ayudar con las facturas médicas y otros gastos que los Zavaleta puedan enfrentar durante estos tiempos", reza el texto de la campaña creada en GoFundMe.