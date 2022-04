Tini Stoessel y María Becerra, censuradas en México por “incitar a la violencia”

Tras el escándalo con Rodrigo de Paul, ahora Tini Stoessel tiene otro dolor de cabeza. Hace algunos días que medios para todo latinonamérica como E! Online se hicieron eco de que la cantante y María Becerra fueron censuradas en México.Este país está pasando por momentos de crisis institucional, luego del femicidio de Debanhi Escobar, una joven de 18 años a quien encontraron muerta en la cisterna de un hotel en Nuevo León. El caso está en todos los medios mexicanos, y las marchas pidiendo por Justicia no se hicieron esperar.Ante esta situación, las radios decidieron dejar de darle espacio a la canción "Miénteme", de Tini Stoessel y María Becerra. Como informan los diarios El Imparcial, La Verdad y E!, esta música "ha sido censurada en México, debido a la ola de violencia y femicidios registrados en el país".En la Verdad indican, además: "De acuerdo con información extraoficial, la canción 'Miénteme" que hizo en colaboración con María Becerra será cancelada en todas las estaciones de radio del país".Por otra parte, en "Socios del espectáculo", Rodrigo Lussich expresó: "Hay récord de femicidios y violencia de género (en México) y dicen que la letra potencia actitudes de violencia y posesión".Luego de que se conociera la noticia de que el tema se cancelaría en México, muchos se pusieron a buscar el porqué de esta decisión. A pesar de que la censura no se puede justificar, parece que la letra no sería la más adecuada para la situación que vive México, sobre todo después del asesinato de Debanhi.Stoessel y Becerra cantan: "Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo. Si las miradas mataran, tan-tan-tan Tú y yo no estaríamos vivos, papi, nah-nah-nah".