Tras la terrible caída, Verónica Lozano, se paró y volvió a caminar

Después del accidente que tuvo en una aerosilla en Aspen, donde cayó desde 7 metros de altura, la conductora Verónica Lozano publicó en sus redes que volvió a pararse y caminar luego de 10 semanas.Las imágenes muestran los primeros pasos, luego de que la alentaron a que de unos pasos con la ayuda de un andador.Junto al video emotivo escribió: "Llegó el día! 10 semanas después de la operación pude pararme. Me siento una jirafa bb (como me dijo Costi). Volver a empezar, acompañada de amor, rezos, meditaciones y Alegría. Gracias infinitas por estar y acompañarme en esta travesía. Gracias Cemic (Andrea,Alejandro, Juanjo).Thank u doc Farrouqui. Gracias a mi familia A mis compañeros y amigos del canal Y a Uds q me leen y me bancan. Pasito a pasito".En su programa añadió: “¡Estoy recontenta! Es raro. Me duelen mucho los pies abajo. Como todo eso está hecho a nuevo, siento en los talones como puntaditas y estoy muy emocionada”.En febrero de este año, la conductora cayó desde una aerosilla a siete metros de altura en un centro de esquí de Aspen, Estados Unidos. Luego de someterse a una compleja cirugía de talones, inició un cronograma de recuperación de un mínimo de diez semanas.