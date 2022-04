Cinthia Fernández reveló cuál fue su primer trabajo y dejó a todos boquiabiertos

Cinthia Fernández tuvo un ida y vuelta con sus seguidores. Allí, uno de sus fanáticos le preguntó sobre su primer trabajo, el cual creyó que había sido en la televisión, pero la respuesta lo descolocó.



“Cin... ¿a qué edad comenzaste a trabajar? ¿Tuviste algún trabajo que no sea en TV?”, fueron las preguntas que le hizo un seguidor. La bailarina sorprendió al contar que su primer trabajo comenzó en la adolescencia y nada tenía que ver con el mundo de la televisión.



“A los 15 años bañaba perros y cuidaba una boa constrictor albina, en una veterinaria por 30 pesos al mes”, confesó, y remató: “A que esta no la sabían”.



Si bien el amor de Cinthia por los animales se conocía desde hace mucho tiempo, ya que actualmente tiene muchos perros bajo su cuidado, nadie se podía imaginar que la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana tuviera a su cargo una serpiente con tan solo 15 años.