La acusación de la mujer de Lanata que generó la réplica de Burlando

El sábado 23 de abril, Elba Marcovecchio y Jorge Lanata celebraron su casamiento en un salón de Exaltación de la Cruz, junto a 100 invitados, entre los que se destacaron distintas figuras del ambiente político y los medios. Y uno de los grandes ausentes fue Fernando Burlando, quien fue jefe de la novia durante varios años. Y aunque el letrado no había hecho declaraciones por no haber sido invitado, Barby Franco -su pareja-, tildó a Elba de "agrandada" y desató un escándalo."Me motivó todo lo que estuve escuchando durante el día, decir que soy desagradecida, que me fui tres meses y que dejé mi trabajo, eso lo dijo Mariana Brey. Son todas cosas falsas. Nos casamos el sábado y yo sigo desde la mañana vestida porque fuimos a trabajar los dos. ¿A vos te parece que esa es una conducta de alguien que deja tres meses un trabajo", argumentó sobre su reacción en las redes.Además, aseguró que no había hablado del conflicto anteriormente, cuando se desvinculó del estudio de Burlando por respeto y que se desarrolla como abogada hace más de 20 años. "Yo trabajaba mientras mi ex marido estaba internado porque era un escape. Sin victimizarme, es la historia que me tocó y saqué adelante a mis dos nenes, que eran dos bebés", relató.

Y señaló cuál fue el quiebre en su relación con Fernando: "Terminó mal porque desde que se hizo público que yo salía con Jorge, a mí me dejó de pagar. Me tocaban las causas pro bono, y en las que había participaciones, que eran escasas, módicas o nulas. Yo trabajo, no voy a estar ejecutando un cliente o haciendo cosas que no corresponden, no va con mis principios ni mi ética. No me paga, se lo pido una vez, dos veces, durante prácticamente un año y el primer martes de junio yo le dije a Fernando que así no aguantaba más y que me iba en la feria".Según su versión, Burlando le pidió que esperara a que al estudio le fuera mejor, pero no quedó satisfecha con este planteo. "No sé si mi relación con Jorge fue el motivo para que me deje de pagar, pero coincidió temporalmente. Que mande a decir que soy desagradecida o que le abandoné el trabajo. . . Yo soy abogada ¿Una mujer se agranda por estar con un hombre? No. Que diga todo esto porque no lo invitamos a un casamiento, ¡qué antiguo!", se quejó. Y detalló que hace un año dejaron de hablarse, motivo por el que no tenía en planes invitarlo a su boda.