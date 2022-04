A Sol Pérez le pareció “oportuno” y cambió su look

Sol Pérez suele tener muchísima actividad en las redes sociales, en las que muestra todos sus looks. Entre las últimas novedades que compartió la conductora, decidió poner un cambio en el color de su cabello, al que tiñó con un parejo castaño oscuro que renovó su look por completo.En su cuenta de Instagram, quiso mostrar su look, haciendo referencia a su ropa, pero lo que se terminó llevando toda la atención fue su color de cabello: “Me parecía oportuno subir esta foto acá”, escribió en el posteo. “¿Qué opinan?”, les preguntó a sus seguidores.En temporadas anteriores, la conductora optaba siempre por mantener el tono rubio en su cabello, luego fue dejándolo para los largos y las puntas. El último cambio fue la opción de oscurecimiento en un par de tonos y, ahora, decidió mantener el mismo color en todo el largo del cabello. De este modo, el pelo de Sol Pérez luce con un radiante castaño oscuro, consigna La 100 radios.