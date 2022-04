Burlando le respondió a la flamante esposa de Lanata: “Es una ingrata

, Marcovecchio había sido consultada sobre su decisión de no invitar a Burlando a la fiesta y reveló que el vínculo profesional entre ellos no terminó de la mejor manera.



"¡En el contexto de mi boda es horrible tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional! ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno", sostuvo la abogada.



Fue así que Burlando recogió el guante y en las últimas horas negó esa versión y salió a responderle: "Googleá la cantidad de causas que tenemos. Ella manejaba una porción muy chiquita de trabajo que yo le daba. Que para ella era mucho, porque cobró fortunas".



El letrado aseguró que no iba a hablar del tema, porque "era intrascendente" para él.



"La hice crecer muchísimo, le di mucho espacio como le doy a todos los chicos. A cada uno lo acomodo donde se siente bien", indicó Burlando en declaraciones al canal América.



Además, el abogado, en un mensaje, remarcó que "hay un principio que te enseña el crecimiento, la edad, la experiencia y la calle" y añadió: "Nunca le muerdas la mano a la persona que te da de comer".



En ese sentido, señaló que él estaba agradecido de todas las personas que le habían dado trabajo y posibilidades de aprender.



"La actitud de Elbita parece la de la dueña del estudio, piensa que los clientes venían a verla a ella. Es una cosa muy loca. Los mismo Lanata, están equivocados", concluyó.



