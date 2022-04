Valeria Mazza celebrará sus 50 años con amigas de la infancia en Paraná

. La top model lo festejó, como es habitual, en Punta del Este y después realizó un extenso viaje por distintos puntos del continente europeo entre días de ski y tardes de moda con su presencia en el desfile de Giorgio Armani.Nuevamente en Argentina, se encamina para seguir agradeciendo todo lo logrado a lo largo de estas cinco décadas. “Celebró su cumpleaños por todo el mundo”, dijo Claudio Cosano enel programa que regresó a la pantalla dey tuvo como invitada especial a la blonda.Y el diseñador le dio el pie para contar uno de sus siguientes pasos que la llevará a la ciudad que la vio nacer.anunció Valeria al contar con emoción que revivirá viajas épocas.“Estoy contenta y feliz, organizándolo. Nos vamos a juntar en breve, dentro de unas semanitas. Somos un grupo pequeño., contó al dar detalles de cómo será el evento.“¿Con el mismo vestido de tus quince?”, le preguntó Horacio Cabak, conductor del programa. Y Valeria respondió con humor: “Me entra, quiero que sepas que me entra. Me apurás y te lo digo si eso es lo que querés saber. Sigo con el mismo marido, tengo cuatro hijos divinos, el vestido me cuenta... que querés que te cuente… ¡rompe el silencio Valeria Mazza”.“La primera vez que salí enme acuerdo que llegue a Editorial Atlántida porque Afredo Willimburg, que en ese momento era el director de fotografía, me había dado su tarjeta. Nos habíamos conocido en Paraná en Miss Entre Ríos. Me dijo que si algún día iba a Buenos Aires que vaya a verlo”, comenzó a recordar en diálogo coneste verano desde Punta del Este.“Así fue que visité la Editorial, preguntamos por él, viene y entra una productora como loca porque se habían quedado sin una modelo. Entonces Alfredo me mira y me pregunta si estaba para hacer unas fotos. Viste cuando te pasa que estas en el lugar y en el momento. En otro viaje que hice, al poco tiempo, estaba sentada en la estación de Retiro con mi mamá y mi papá ojeando la revista y la cerré rápidamente de los nervios”, agregó.