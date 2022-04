Jada Pinkett Smith y su etapa “poco saludable” vinculada a la pornografía

El cachetazo de Will Smith a Chris Rock en el medio de la ceremonia de los Oscars el pasado 27 de marzo trajo consigo grandes revelaciones sobre el matrimonio que tuvieron el actor de “Rey Richard” y Jada Pinkett. A su vez, salieron a la luz testimonios en donde la actriz aseguró que nunca quiso realmente casarse con su marido y piensa que es un ególatra. A su vez, surgieron nuevos relatos de Jada en el programa familiar Red Table Talk. La actiz reveló que fue adicta a la pornografía y alertó sobre ello.“Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”, aseguró Jada. Luego, brindó varios detalles sobre ese momento de su vida, el cual terminó considerando como una “adicción”. También, reveló que ese término no hay que emplearlo “a la ligera”. Cabe resaltar que la actriz antes de casarse con Smith pasó por momentos difíciles, en los cuales consumía todo tipo de drogas y mantenía relaciones sexuales de forma compulsiva, publicó radio Mitre.Debido a eso, Jada hizo lo posible para frenar sus adicciones a la pornografía. “Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, aseguró en el 2019 en su programa.A su vez, confesó que tuvo una charla con su hija cuando cumplió 11 años sobre el peligro del consumo de ese material: “Somos muy abiertos en nuestro familia, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa”. También, remarcó que en su familia son todos honestos en la comunicación para que los vínculos se fortalezcan. “Es la única manera posible”, aseguró la actriz.Cabe resaltar que Jada le confesó en su momento a Will Smith que le fue infiel con August Alsina, amigo de su hijo: “Entre nosotros no hay secretos”, exclamó.