Santiago del Moro reveló por qué no le gusta que le saquen fotos

Contento por su conducción en MasterChef Celebrity La Revancha, Santiago del Moro habló del final de la tercera temporada del certamen culinario y contó por qué no compartió imágenes con los participantes.



En primer lugar, aclaró que cuando se saca fotos casi siempre es para promocionar un proyecto puntual. Si se lo pide la producción del programa, lo hace sin problemas... Pero si no, prefiere mantenerse al margen.



"Cuando hago las del canal, que ven que subo algo de MasterChef, es porque son de promoción; las piden o algo de eso. Pero no es que me pongo a sacarme con los participantes", remarcó en El Club del Moro.



Luego de que al aire le reprocharan que casi no tienen postales con él, el conductor reveló por qué no le gusta que le saquen fotos. Y contó que el motivo tiene que ver con un aspecto de su infancia.



"Creo que esa faceta mía tiene que ver con que mi madre era fotógrafa aficionada y de chico me sacaba fotos todo el tiempo; por eso le tengo como rechazo", reveló.



Y se despidió remarcando que lo incomoda pedirle fotos a famosos.



"Nació mi hija y nunca le hubiese sacado fotos si no me decían 'sacale'. ¿Con Maradona? Con Diego no me saqué ni le hubiese pedido. ¡Me muero! Siento que voy a joder al otro".



"No necesito sacarme con un famoso para decir con quien estuve. Incluso, en los cumpleaños hacemos la foto todos juntos y después a disfrutar, si no te perdés de esos momentos sacando fotos", sentenció, sincero.

Fuente: Ciudad