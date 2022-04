Fede Bal contó detalles de su accidente y de la operación

"Tengo un ángel que me cuida, de eso no hay duda. Las últimas horas son de película", empezó su relato Fede Bal en una publicación realizada en su cuenta de Instagram.



Y continuó dando detalles de su accidente: "Estábamos en paraty, un lugar hermoso de Brasil a 250 km de río de Janeiro, cuando me subí a un paramotor (es un parapente pero con motor y ventilador enorme) para grabar un vuelo para @restodelmundo13 pero las cosas salieron mal. Al despegar parece que la combinación de una ráfaga con un pozo de la tierra hizo que el vehículo pierda equilibrio y terminamos volcando".

"Creo que si buscas aventuras estas propenso a que estas cosas puedan pasarte. Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izq, muchos golpes por todo el cuerpo, y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a río, para realizar la intervención en el @samaritano.hospital ! La morfina es mi nueva mejor amiga, y me está ayudando a llegar hasta mañana a las 7 de la mañana, para que me realicen la intervención. Es larga y difícil, ya que tienen que reconstruirme todo el ante brazo", detalló el conductor.



"Necesito agradecer a tanta gente. Por empezar a mi productor y amigo Juan Oswald, a Pepi Diez mi camarógrafo y amigo también, a los hermanos Valenzuela, productores generales del programa, a los argentinos en paraty: Nicolas Paniagua, Hernan y su mujer. A Daniel Scioli, Luis Kreckler, Claudio Gutierrez, Pablo Gomez Coto, Laura y toda la Embajada de Argentina en Brasil. También a Universal Assistance y a mi primo Luciano que me consiguió el mejor hospital de Rio, a todo el staff del Hospital Municipal de Paraty y a Oscar que ayudó a mi novia y a mi vieja para que vengan lo antes posible para acompañarme en la intervención, enumeró.



Por último, Fede Bal reflexionó: "Mientras más alto vibras, es cuando más expuesto estas. Porque en pleno disfrute es cuando te encuentra el diablo. Pero la saque barata. Todo cambia en un segundo. Eso es viajar también y aventurarse a pleno con todo, me encanta y lo voy a seguir haciendo; pero con más cuidado. Estoy bien, me duele mucho el brazo; tengo fractura expuesta, básicamente el hueso para afuera. Mañana temprano me operan y hay buen panorama, gracias a todos por el apoyo del otro lado, me hacen mucho bien", concluyó.

Fuente: Exitoína