Noelia Telagorri cantó en Elonce: “la música es mi cable a tierra”

Noelia Telagorri nació en la capital entrerriana, es abogada y es una exponente entrerriana de música del litoral argentino.“La música es mi cable a tierra, es lo que me da energías para seguir día a día. Pesé a que no es mi profesión, no puedo dejar la música”, dijo a, la artista. Seguidamente contó que está trabajando en nuevos proyectos que tiene como objetivo “compartir lo que amo”.Según relató, está produciendo un nuevo disco, con canciones solistas, pero también con artistas reconocidos: “quiero sumar amigos”.Sus inicios en la música fueron a los 8 años, cuando su papá le regaló una guitarra criolla y comenzó a estudiar en una academia de su barrio. Si bien le costó desenvolverse porque era “tímida”, el apoyo de sus padres y sus hermanos fue fundamental para poder superarse y dedicarse a lo que más ama.Durante toda su carrera musical, Noelia varió mucho sus estilos. “si bien he mantenido la chamarrita a lo largo de mis años, estoy buscando un sonido más propio, algo más moderno. Me gusta mucho la balada, me siento muy cómoda”.La artista, desde hace años busca que los grandes festivales nacionales cumplan con la recientemente sancionada ley de cupo femenino. “Hay pocas mujeres en las carteleras, y en los eventos no repiten el mismo género una misma noche".