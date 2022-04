Notable mejora: María Valenzuela subió 7 kilos y lo mostró en un video

La actriz María Valenzuela llegó a pesar 35 kilos a raíz de unos implantes dentales que le provocaban tal dolor que no le permitían comer.Hace algunas semanas la actriz María Valenzuela contó su penosa situación a raíz de la colocación de implantes dentales que no le permitían comer y la hicieron adelgazar extremadamente. Pero este fin de semana compartió en las redes sociales una gran noticia: se la pudo ver muy emocionada por la evolución de su salud.María Valenzuela logró subir de peso, concretamente 7 kilos, y lo compartió a pura emoción con sus seguidores en las redes sociales. El problema de la actriz comenzó hace tres años por un implante odontológico que hasta le impidió comer y le provocó la brutal pérdida de peso hasta llegar a 35 kilos.Hace poco detalló: “Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer”, empezó contando María Valenzuela su problema.Y continuó: “El odontólogo se llama Manuel; por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel: estoy pesando 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces. Manuel, te suplico que des el nombre de tu aseguradora y este infierno se termina”.Poco después, María Valenzuela anunció que iba a iniciar un nuevo tratamiento con el odontólogo de toda su vida que ahora estaba viviendo en Ushuaia. El trabajo sería apoyado por otro equipo de Buenos Aires y todo el proceso sería compartido a través de sus redes sociales.El largo proceso comenzó a dar sus frutos porque pudo volver a comer y eso la llevó a realizar el anuncio emocionada de que había logrado subir 7 kilos.A través de su cuenta oficial de Instagram María Valenzuela publicó un video en el que se la ve subiendo a la balanza de una farmacia de Ushuaia. Luego mostró que la balanza señalaba 42 kilos, lo que significa un gran avance para poder recuperar peso.La actriz llegó a pesar 35 kilos y antes de viajar al sur, dijo en una entrevista: “Feliz de la vida, me hacía mucha ilusión y mucha esperanza de verdad”. Y con respecto al odontólogo que la atendería señaló: “Es mi hermano y mi odontólogo de toda la vida”.