La doble de La Sole pasó por un programa de TV: la confundieron con otra famosa

A su llegada a la puerta de los Parecidos, la joven fue recibida por la conductora y por los jurados que siempre la ayudan a descifrar cuál es el personaje que representan los participantes.



En el programa, los “más parecidos” participan de un viaje a Europa.



“Adelante, bienvenida. ¿Te anotaste, o te anotaron?”, le preguntó Laurita Fernández, y la participante le respondió que una amiga la había anotado gracias a su parecido con la famosa.



“¿Te dicen que te parecés a este personaje?”, y ella comentó que “mucha gente me lo dice”.



En este momento comenzó el debate de los jurados del programa: “¿Es periodista?”, le consultaron, pero la participante dijo que no.



“Ya se quién es. Es una actriz de apellido Fassi. ¿Sos Natalia Fassi?”, y ahí la participante siguió diciendo que no. “¿Sos Ximena Capristo?”, preguntó Fernández y la mujer volvió a decir que no. “¿Sos Gabriela Sabatini?”, y ahí la joven contestó: “Sabés que no, me lo han dicho, pero no”.



“Ah ya sé quién sos. ¿Sos La Sole?”, y allí la participante contestó: “Sabés que sí”.