María del Mar Cuello, la ex de Matías Alé: bomba sexy que desborda sensualidad

María del Mar Cuello es la ex esposa del actor Matías Alé. La modelo cordobesa estuvo casada con el artista durante poco tiempo en 2015 y se separó tras un brote psicótico que sufrió él y lo obligó a internarse. Ahora, la morocha sensual sigue los pasos en las redes sociales de figuras como Florencia Peña, que publica picantes fotos en Instagram y es embajadora de Divas Play.María del Mar cambió su nombre, al menos en las redes sociales. Antes se llamaba María del Mar Cuello Molar.Desde 2021 arrancó muy fuerte en redes sociales, especialmente en Instagram, donde tiene 440 mil seguidores y fotos que la muestran muy, pero muy sexy.Además la modelo cordobesa se encuentra de vacaciones en un lujoso reesort de México aprovecha para compartir fotos en microbikini, que suben la temperatura de sus seguidores.Sin embargo, la ex de Matías Alé, quien en 2015 no dudó mucho a la hora de terminar con el matrimonio luego de tan solo tres meses, no publica solamente estas fotos, sino que se suma a la onda del photo dump. Se trata de subir varias fotos en collage que estén relacionadas entre sí y hasta pueden tener un hilo conductor entre ellas.Es más, la despampanante ex esposa de Matías Alé ha realizado otros Photo Dump en los que se ha llevado no solo miles de likes y comentarios, sino también que ha sorprendido con el glamour que despliega, además de su belleza.