Lizy Tagliani, sobre su nuevo novio: “Lo quiero cuidar”

La reciente relación entre Lizy Tagliani y Sebastián Nebot marcha a la perfección tras la salida del romance al mundo del espectáculo y la vida pública. A través de sus redes sociales, ambos se muestran con mucho amor en fotos cenando y almorzando, con sonrisas de oreja a oreja.



El mendocino, que no es parte de la farándula argentina, sostuvo que su relación con la panelista de Perros de la calle está muy bien.



“Nos reencontramos y la estamos pasando muy bien”, aseguró Sebastián Nebot sobre su vínculo con la artista. “Le di un beso y me lo negó pero después de un tiempo nos volvimos a ver y ahí sí se concretó”, confesó la nueva pareja de Lizy Tagliani a Intrusos en el espectáculo.



“Cuando cortó con Leo (Alturria) la vi mal, entonces decidí escribirle. Volvimos a pegar onda. Lo importante es que ahora nos reencontramos y la estamos pasando muy bien”, lanzó Sebastián sobre la ex relación que mantuvo la actriz.

Nebot negó los rumores y versiones de sus celos por la relación que mantiene su actual pareja con su ex. En ese sentido, también sostuvo que para hablar de formar una familia con Lizy Tagliani es muy temprano y prefirió guardar silencio sobre el tema.

“Ella es libre de hacer lo que quiera y de mantener una amistad, si quieren seguir siendo amigos. Está todo bien”, expresó el mendocino. Para cerrar el móvil, el notero pidió un beso para emocionar al público y mostrar la buena vibra en el vínculo. No obstante, Lizy bromeó para dejar tranquila a su pareja, que quedó impactado por la propuesta y se puso colorado.



“Yo no tengo problema pero él es muy vergonzoso y quiero cuidarlo”, concluyó la conductora. Sebastián Nebot tiene 33 años, es hincha de Boca, militante, trabaja en política y se conocieron en la Vendimia.