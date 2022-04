Nicole Neumann contestó con ironía las críticas por viajar con Manu Urcera

Nicole Neumann está en Milán con Manu Urcera, pero no se olvida de las polémicas instaladas en Argentina. La modelo realizó un posteo contando cómo fue atravesar el susto por el accidente de su novio y aprovechó la ocasión para responder las críticas por irse de viaje en el tramo final del embarazo de Mica Viciconte, sobre todo, por la contención que aseguran que deben tener sus tres hijas.



"Estos fueron mis días. Mi vida es una montaña rusa constante, si bien a veces necesito sumergirme en la paz y quietud absoluta por un rato, amo que así sea", comenzó diciendo en Instagram. Luego agregó: "Pasé de un susto extremo a la paz y alegría de acompañar y cuidar a quien amo, de sentir que tiene su propio ángel que lo cuida. Y a vivir otra aventura increíble en el Viejo Continente".



Además aconsejó "ama como si fuera el último día, abrazá y deciles cuánto querés a cada uno que hace más feliz tu vida. Acompañar en sus sueños a quienes quiero, es cumplir un sueño también". Y finalmente hizo un contundente descargo: "Las chicas están en colegio y con el padre, si no estarían diciendo cómo ha pasado que esas nenas no van al colegio. Y en la fecha de junio, más para vacaciones de invierno, vendrán con nosotros como ya está estipulado. Besis a los planteadores seriales de haga lo que haga y cómo lo haga sin saber que está todo perfectamente calculado".