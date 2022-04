La Mona Jiménez es el primer ciudadano en recibir la “Llave de Córdoba”

El músico cuartetero Carlos "La Mona" Jiménez recibió esta tarde la "Llave de Córdoba", por lo que es el primer vecino de la ciudad en recibir esa distinción.



El intendente Martín Llaryora le entregó la mención a Jiménez en un salón del edificio municipal, y dijo que el cantante es “patrimonio inmaterial de la ciudad” y agradeció la defensa, el esfuerzo y obstinación por difundir la música local.



“Mirá lo que has construido, logrado e inventado; y eso no ha sido sin dejar girones de tu vida en los escenarios, con alegría y con tristeza”, le transmitió el jefe comunal al artista.



“Es la primera llave que el Municipio entrega a un vecino de nuestra ciudad y no creo que haya una más importante. Para mí es un honor, es increíble que se haya tardado tanto tiempo en entregarle la llave de nuestra ciudad a la querida 'Mona' o una llave al cuarteto”, agregó el Intendente.



Por su parte, el músico agradeció la distinción y sostuvo: “Nunca pensé que iba a tener la llave de la ciudad de Córdoba, donde nací, me crié, estudié y trabajé. Quiero agradecer a mi familia y a la otra familia que es el público, que me acompañan a donde esté en el país”.



Los elogios de Llaryora se extendieron: “Tu música trasciende fronteras, las hinchadas de fútbol cantan tus canciones en el mundo, tus letras son el alma del pueblo y le llegan a todos los sectores sociales, retratando vivencias, emociones e historias del sentir cordobés, por eso esta distinción es la llave del cuidado de la cultura, que es el alma de los pueblos”, dijo.



“Esta distinción honorífica es darle un valor institucional al Cuarteto, en este camino que tenemos que hacer para llevar esta música a convertirla en patrimonio de la humanidad”, finalizó el intendente.



"La Mona" Jiménez, de 71 años, sigue presentándose en los escenarios de los bailes de cuarteto todas las semanas; fue ganador del Premio Conex de Platino en 2005 y cuenta con numerosas distinciones por su trayectoria.



Jiménez se inició en la música a los 15 años y solo detuvo su marcha artística por la pandemia del coronavirus. Tiene 90 discos en su historial, sumando los realizados con el Cuarteto Berna, Cuarteto de Oro y su posterior trabajo como solista.