Britney Spears denunció a su padre por acoso

La batalla de Britney Spears contra su padre Jamie sigue en pie a pesar de que la cantante logró sacarle al hombre la tutela legal sobre ella, con la que él ejercía violencia psicológica y económica.



Ahora, la cantante denunció que Jamie sigue acosándola y a través de su abogado le pidió al juez que impidiera que Jamie tuviera acceso a los archivos que ella tuvo acceso a través de un investigador privado para poder saber cuestiones vinculadas al manejo de su progenitor sobre su patrimonio.



La presentación para que él no tenga acceso la hizo el lunes pasado alegando que, si su padre administraba la mayor parte de su patrimonio, debería ser la persona "más informada" sobre el tema.



"Sostenemos respetuosamente que un padre decente, un padre que verdaderamente amaba a su hija y deseaba protegerla (como afirma), pondría los intereses de su hija por encima de los suyos, como también se requiere que haga un fiduciario", dijo su abogado. "Tal padre mostraría gracia y decencia y cesaría y desistiría de intimidar y acosar a su hija. Incluso si no estuviera de acuerdo con la evidencia sobre el trauma y el abuso que ella soportó, e incluso si no estuviera de acuerdo con las acusaciones específicas y creíbles en su contra que implican estatutos tanto civiles como penales, esto es lo que haría un padre 'amoroso' y 'protector', agregó.