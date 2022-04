Se conocieron los nominados a los premios Martín Fierro a la TV abierta

Luego de días complicados a nivel personal, Luis Ventura visitó Cortá por Lozano para anunciar la lista de nominados a los premios Martín Fierro a la TV abierta. La ceremonia tendrá lugar el domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero ante 600 invitados. La transmisión quedó a cargo de Telefe, motivo por el que Marley -una de las grandes figuras del canal- será el conductor, mientras que Paula Chaves, Iván De Pineda y Roberto Funes Ugarte lo acompañarán en la cobertura de la previa, la alfombra roja y el seguimiento en redes sociales.



La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) incorporó las categorías Big Show, Jurados, Gastronomía, Viajes y turismo y Especialista en temas médicos, para adaptarse a los temas y formatos más explotados durante el último año. Y aunque todavía no se entregaron los premios correspondientes de 2019 y 2020 y pasó tanto tiempo que es difícil organizarlos, pero Luis Ventura no descarta hacerlo en el futuro. A continuación, la lista de nominados: 1) FICCIÓN



EL TIGRE VERÓN (ELTRECE)

LA 1-5/18 (ELTRECE)

MONZÓN (TELEFE)

PEQUEÑAS VICTORIAS (TELEFE)



2) PERIODÍSTICO



INTRATABLES (AMÉRICA)

FUEGO AMIGO (ELNUEVE)

PERIODISMO PARA TODOS (ELTRECE)

SIGLO XXI ATR (TELEFE)



3) HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD



BENDITA (ELNUEVE)

NETT, NO ES TAN TARDE (TELEFE)

POLÉMICA EN EL BAR (AMÉRICA)



4) DEPORTIVO



EL SHOW DEL FÚTBOL (AMÉRICA)

PASIÓN POR EL FÚTBOL (ELTRECE)

QUE VUELVAN LOS POTREROS (TV PÚBLICA)



5) NOTICIERO DIURNO



ARRIBA ARGENTINOS (ELTRECE)

EL NOTICIERO DE LA GENTE (TELEFE)

TELENUEVE AL MEDIODIA (ELNUEVE)



6) NOTICIERO CENTRAL



AMÉRICA NOTICIAS (AMÉRICA)

TELEFE NOTICIAS (TELEFE)

TELENOCHE (ELTRECE)



7) INTERÉS GENERAL



ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND (ELTRECE)

PH, PODEMOS HABLAR (TELEFE)

VIVO PARA VOS (ELNUEVE)



8) MUSICAL



FESTIVAL PAÍS (TV PÚBLICA)

LA PEÑA DE MORFI (TELEFE)

LOS MAMMONES (AMÉRICA)

PASIÓN DE SÁBADO (AMÉRICA)



9) MAGAZINE



CORTÁ POR LOZANO (TELEFE)

FLOR DE EQUIPO (TELEFE)

NARA QUE VER (ELNUEVE)

NOSOTROS A LA MAÑANA (ELTRECE)

PAMPITA ONLINE (NET TV)

TODAS LAS TARDES (ELNUEVE)



10) CULTURAL / EDUCATIVO



AMBIENTE Y MEDIO (ELNUEVE)

ARCHIVO DE LA EMOCIÓN ARGENTINA (TV PÚBLICA)

FILMOTECA (TV PÚBLICA)



11) ENTRETENIMIENTOS (JUEGOS)



BIENVENIDOS A BORDO (ELTRECE)

LA RULETA DE TUS SUEÑOS (AMÉRICA)

MINUTO PARA GANAR (TELEFE)



12) ENTRETENIMIENTOS (CONOCIMIENTOS)



100 ARGENTINOS DICEN (ELTRECE)

LOS 8 ESCALONES (ELTRECE)

PASAPALABRA (TELEFE)

¿QUIÉN SABE MÁS DE ARGENTINA? (TV PÚBLICA)



13) BIG SHOW



LA VOZ ARGENTINA (TELEFE)

SHOWMATCH LA ACADEMIA (ELTRECE)

TRATO HECHO (TELEFE)



14) REALITY



BAKE OFF ARGENTINA (TELEFE)

CORTE Y CONFECCIÓN (ELTRECE)

MASTERCHEF CELEBRITY (TELEFE)



15) JURADO DE TV



RICARDO MONTANER, SOLEDAD, LALI, MAU & RICKY (LA VOZ ARGENTINA, TELEFE)

DONATO DE SANTIS, GERMÁN MARTITEGUI, DAMIÁN BETULAR (MASTERCHEF CELEBRITY, TELEFE)

ÁNGEL DE BRITO, PAMPITA, JIMENA BARÓN, HERNAN PIQUÍN (SHOWMATCH LA ACADEMIA, ELTRECE)

NACHA GUEVARA, KARINA LA PRINCESITA, OSCAR MEDIAVILLA, MORIA CASÁN (CANTANDO 2020, ELTRECE)



16) GASTRONOMÍA



COCINEROS ARGENTINOS (TV PÚBLICA)

CUCINARE (ELTRECE)

QUÉ MAÑANA! (ELNUEVE)



17) VIAJES Y TURISMO



MODO SELFIE (AMÉRICA)

POR EL MUNDO (TELEFE)

RESTO DEL MUNDO (ELTRECE)



18) LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA



VERONICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO, TELEFE)

KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE, AMÉRICA)

FLORENCIA PEÑA (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)

JUANA VIALE (ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND, ELTRECE)



19) LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA



DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN, ELTRECE)

MARLEY (POR EL MUNDO, LA VOZ ARGENTINA, MINUTO PARA GANAR, TELEFE)

SANTIAGO DEL MORO (MASTERCHEF CELEBRITY, TELEFE)

MARIANO IÚDICA (POLÉMICA EN EL BAR, AMÉRICA)

GUIDO KACZKA (BIENVENIDOS A BORDO, LOS 8 ESCALONES, ELTRECE)

MARCELO TINELLI (SHOWMATCH LA ACADEMIA, ELTRECE)

LEER MÁS: Incidentes con L-Gante en su ingreso a Chile: lo demoraron en el aeropuerto



20) LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA



MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA, ELNUEVE)

SOLEDAD LARGHI (AMÉRICA NOTICIAS, AMÉRICA)

SILVIA MARTÍNEZ CASSINA (NOTICIERO TRECE, ELTRECE)

CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)



21) LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA



RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)

NELSON CASTRO (TELENOCHE, ELTRECE)

JORGE LANATA (PERIODISMO PARA TODOS, ELTRECE)



22) CRONISTA / MOVILERO



GUILLERMO PANIZZA (TELEFE NOTICIAS, TELEFE)

FABIÁN RUBINO (AMÉRICA NOTICIAS, AMÉRICA)

SANTIAGO ZEYEN (NOSOTROS A LA MAÑANA, ELTRECE)



23) PANELISTA



MARTÍN CANDALAFT (INTRATABLES, AMÉRICA)

PAULO KABLAN, (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)

YANINA LATORRE (LAM, ELTRECE)



24) ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN



FACUNDO ARANA (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)

LUCIANO CÁCERES (LA 1-5/18, ELTRECE)

MARCO ANTONIO CAPONI (EL TIGRE VERÓN, ELTRECE)

JULIO CHÁVEZ (EL TIGRE VERÓN, ELTRECE)



25) ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCIÓN



AGUSTINA CHERRI (LA 1-5/18, ELTRECE)

LALI GONZÁLEZ (LA 1-5/18, ELTRECE)

JULIETA DÍAZ (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)

NATALIE PÉREZ (PEQUEÑAS VICTORIAS, TELEFE)



26) ACTOR DE REPARTO



ALBERTO AJAKA (APACHE, TELEFE)

DIEGO CREMONESI (MONZÓN/EL TIGRE VERÓN, TELEFE/ ELTRECE)

ROLY SERRANO (LA 1-5/18, ELTRECE)



27) ACTRIZ DE REPARTO



LETICIA BRÉDICE (LA 1-5/18, ELTRECE)

SOFÍA GALA CASTIGLIONE (EL TIGRE VERÓN / APACHE, ELTRECE / TELEFE)

FLORENCIA RAGGI (MONZÓN, TELEFE)



28) REVELACIÓN



DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN, ELTRECE)

JEY MAMMON (LOS MAMMONES, AMÉRICA)

MAU & RICKY MONTANER (LA VOZ ARGENTINA, TELEFE)



29) LABOR HUMORÍSTCA



MARTÍN “CAMPI” CAMPILONGO (FLOR DE EQUIPO, TELEFE)

MOLDAVSKY (TRATO HECHO, TELEFE)

PATRICIO MUZZIO (LA PEÑA DE MORFI, TELEFE)



30) CONDUCCIÓN EN PROGRAMA HUMORÍSTICO/ACTUALIDAD



BETO CASELLA, (BENDITA, ELNUEVE)

DIEGO KOROL (EDITANDO TELE, NET TV)

GUILLERMO LOPÉZ (SANTO SÁBADO, AMÉRICA)



31) AUTOR / GUIONISTA



EL TIGRE VERÓN: GERMÁN MAGGIORI – MARCOS OSORIO VIDAL (ELTRECE)

LA 1-5/18: LILY ANN MARTIN – JESSICA VALLS – MARCELO NACCI (ELTRECE)

PEQUEÑAS VICTORIAS: ERIKA HALVORSEN – DANIEL BURMAN (TELEFE)



32) DIRECTOR



ADRIÁN CAETANO– APACHE (TELEFE)

ALEJANDRO IBÁÑEZ Y JORGE NISCO – LA 1-5/18 (ELTRECE)

JUAN TARATUTO – PEQUEÑAS VICTORIAS (TELEFE)



33) AVISO PUBLICITARIO (PRODUCTO)



CUARENTENNIALS (EASY) – DON

TODO ES MEJOR EN BLANCO Y NOIRE (STELLA ARTOIS) - GUT

VEO, VEO (FLOW) – DON



34) SPOT INSTITUCIONAL (SERVICIOS Y ORGANISMOS)



INFINIA, NUEVA FÓRMULA (YPF) – LIEBRE AMOTINADA

ESENCIALES (MERCADO LIBRE) – GUT

PAYADA (PROYECTO COLECTIVO LIBERAL) – TOGETHER WITH



35) PRODUCCIÓN INTEGRAL



LA 1-5/18 (ELTRECE)

LA VOZ ARGENTINA (TELEFE)

MASTERCHEF CELEBRITY (TELEFE)