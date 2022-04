En ropa interior, Tamara Báez mostró su glamoroso espejo

La mujer de L-Gante compartió en las redes sociales una postal de la intimidad de su habitación y dejó a todos fascinados con tanto brillo.Tamara Baez y L-Gante formaron una de las parejas más mediáticas de todas, a ellos les encanta mostrarse en las redes y compartir con sus seguidores los avances de su casa en construcción, el crecimiento de su hija Jamaica y hasta los retoques estéticos y cambios de look que se hacen.Las selfies no pueden faltar en el perfil público de la joven y ahora ostentó su glamoroso espejo que instaló en su habitación. Tiene un gran tamaño y un diseño único de brillos blancos y rosados, sus colores preferidos o los que siempre escoge a la hora de vestirse y maquillarse.Muchos de sus seguidores se quedaron enamorados de su espejo pero la gran mayoría no pudo contenerse en reaccionar a la historia por cómo aparece ella en la postal. Tamara Báez sale en ropa interior y una bata rosa que dejó bien abierta para que vieran sus curvas.