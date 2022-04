"Tengo un melanoma maligno y el dermatólogo me dijo ´tenemos que operar´"

"Me operaron un melanoma chiquito que hay que sacarlo, porque es maligno. Y bueno, es una cosita que dura un rato pero que, cuando tienen que sacar, llegan a hacer un agujerito importante, lo cual requiere después suturar y la sutura, al ser la nariz un área de piel tan firme y rígida, no hay mucha piel estirable y te queda la cicatriz y se te baja un poquito la ceja, que eso se corrige con el tiempo. Pero los tipos no le damos tanta bola a las cicatrices", reveló Casella.



En declaraciones al programa "Es por acá", que conduce Fernando Alonso por radio AM La990, explicó: "Hace como un año empecé con un granito en la nariz, fui por segunda vez al dermatólogo y ya ahí me dijo ´Tenemos que operar esto´".



El conductor de Bendita fue tendencia en la red social Twitter este lunes por un tuit que hizo el periodista Pablo Layús, quien preguntó: "¿Qué se hizo @betocasella? ¿O es mi tele?".



Ahí fue que Casella le respondió: "Un melanoma que hace que te tengan que agujerear la jeta para extirparlo. Tenés mi celular, podías preguntarme a mí".



En el marco de la discusión que se dio en Twitter, volvió a contar la situación y agregó: "Después la gente empezó a ponerse en contra del muchacho y habrá dicho ´quién carajo me mandó a preguntar´, porque después me escribió a mí".



Asimismo, contó que la operación no es nueva: "Ya hace un año de esto, yo lo había explicado en el momento. Yo había hecho un videíto en Instagram, pero bueno... evidentemente en esa red social por ahí lo ve la gente que te sigue y ya Twitter tiene otra repercusión, pero la verdad es que es viejo".



"Leí eso y al principio me sonó a cargada, y no lo quería dejar pasar. Por eso le contesté bastante educadamente, y después obviamente terminó con un saludo y un pedido de disculpas por WhatsApp que no hacía falta. Pero nada que yo anduviera tapando ni ocultando", añadió el conductor de FM Rock And Pop.



Además, añadió: "Pero igual está bueno hablar un poquito del tema para decir ´Che, guarda que el Sol… independientemente de que traigas algo genético’. (…) Uno tiene que hablar de estas cosas y decir: ´Si van a caminar al Sol, pónganse protector importante porque es mucho más común de lo que parece estas cosas´", recalcó.



También habló un poco acerca de cómo sobrellevó la pandemia y su respectivo aislamiento, y expresó que la pasó "bien", pero que fue bastante empático con el otro: "Si el otro no está bien, yo no estoy bien. Y la pandemia fue dramática. Nosotros podíamos hacer nuestro laburo porque se nos permitía, por el laburo que tenemos, por el cual no nos faltaron ingresos y hasta podíamos salir a tomar un poco de aire. Pero la verdad que fue un desastre".



"Yo, en mi caso particular, lo atravesé bien. Pero para una sociedad o para un país es un desastre desde lo social, desde lo sanitario, desde lo económico, desde donde lo mires", cerró.



