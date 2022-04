Jorge Rial habló sobre el embarazo de Morena: “Tengo que procesarlo”

La sorpresa de Jorge Rial por el embarazo de Morena Rial fue absoluta cuando habló del nietito que le dará su hija mayor."Me lo tomé muy bien, obviamente con mucha alegría. Estoy esperando que esté todo bien y confirmado, pero con alegría. Siempre es bienvenido un bebé", dijo.Se trata del segundo hijo de Morena, quien ya es mamá de Francesco Benicio (3), fruto de su relación con Facundo Ambrosioni."Ser abuelo me cambió la vida. Fran me cambió la vida. Lo que venga, nena o varón también, va a ser bienvenido", expresóY admitió: "Vi la ecografía, era un maní chiqito. Estoy alegre, claro que estoy alegre, y en shock".Ahí, se explayó sin vueltas sobre la sorpresa que le dio Morena: "No me la esperaba, igual de Morena siempre espero algo. Estuve dos días en shock. Estoy shockeado todavía. Tengo que procesarlo, asumirlo".En una nota con LAM, la semana pasada Morena Rial había revelado cómo fue que Jorge Rial reaccionó ante la feliz noticia."Mi novio y mi papá se conocen. Yo viajé a Buenos Aires especialmente para hablar del tema. Se lo dije en la cara, almorzando, el domingo", arrancó.