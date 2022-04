Yanina Latorre se lanza como actriz y compartirá escenas con un famoso galán

Ángel de Brito sorprendió en su programa televisivo "LAM" (América TV) al revelar la nueva faceta profesional de Yanina Latorre, quien dará sus primeros pasos en el mundo de la actuación.



"Debuta como actriz Yanina Latorre en una serie de ficción", comentó De Brito cerca del final del ciclo y logró que a la esposa de Diego Latorre se le dibujara una gran sonrisa en el rostro. La panelista fue consultada por sus compañeras por los detalles del proyecto, sobre el cual solo se limitó a responder: "No puedo contar mucho. Estoy feliz con eso, hay un actor que me encanta, toda la vida estuve enamorada de él, es Luciano Cáceres".



Además, Yanina confesó que no será una simple aparición: "Tengo un papel, no es que un bolo. Me llegó el libreto, tengo que estudiar, tengo una coach, la semana que viene empiezo y en junio empiezo a rodar"; Latorre también aseguró que no tenía mucha idea aún sobre el personaje que le tocará interpretar en la ficción: "No sé si hago de buena, no leí todavía el guion".



Estefi Berardi aprovechó el momento y le lanzó picante a la filosa angelita: "¿Si chapás, es celoso Diego Latorre?", a lo cual Yanina respondió con contundencia: "Me la chupa...". Esto sucedió luego de un fuerte cruce que tuvieron las panelistas al inicio del programa.



Qué pasó entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

El enigmático de la angelita que noche a noche va a reemplazar a Ana Rosenfeld, fue la principal causa de la última disputa entre Yanina Latorre y Estefi Beradi. La histórica angelita intentó dejarle saber a De Brito por WhatsApp el nombre de la famosa que llegaría al estudio, debido a que consideraba que lo había adivinado, en ese entonces, Estefi Berardi se manifestó e iniciar el picante cruce: "¿Cómo sé que Yanina no está mirando Twitter?".



Latorre reaccionó de una forma bastante explosiva y enojada le respondió: "Porque no lo hago. Dejá de joderme los huevos, nena. ¿Ok? Porque estoy laburando, ¡todo tiene un límite! Qué piba pesada, Dios mío". Estefi intentó seguir la discusión pero por el lado de la ironía y la diversión: "Vos la que primera empieza con el tema"; por su parte, Yanina se mantuvo fuerte en su enojo y refutó: "No puede ser. Estoy hablando con el conductor y te molesta que yo adivine. ¡Por Dios!"; Ángel intervino en la discusión de las angelitas y le pidió: "No te pongas nerviosa".

Fuente: Exitoína