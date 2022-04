Novia de Salvio publicó foto para mostrar cómo está tras el incidente del jueves

Espectáculos Se conoció un chat entre Salvio y su ex pareja antes del escándalo

Sol Rinaldi es un nombre que estuvo en el foco de atención los últimos días. Es la novia del Toto Salvio y se vio involucrada en un escándalo que tuvo el jugador con su ex mujer. En medio del conflicto, compartió una foto con sus amigos más cercanos en su cuenta de Instagram."Mi gente", escribió Sol Scheckler -apellido que adoptó en las redes sociales en honor a un skater del cual es fanática- que tiene 25 años, se graduó en licenciatura en Comunicación en la Universidad Católica Argentina y actualmente es directora de una agencia digital en Florida, Miami, desde hace cuatro años.En la madrugada del jueves santo, el jugador de Boca Eduardo Toto Salvio protagonizó un violento momento cuando en la madrugada del jueves tras una discusión con su ex mujer, Magalí Aravena. El deportista estaba con una mujer en su camioneta cuando intentó eludir a quien había sido su pareja y la pisó con el vehículo."Ella no es botinera. Su papá tiene una empresa de diseño gráfico. Son de Adrogué, ella vive en Recoleta. Estudió periodismo pero labura con el padre. Son una familia muy adinerada, no está buscando la plata de Salvio", siguió Latorre y opinó: "Yo creo que él la engaño a Sol".Luego, Ángel de Brito reprodujo un fragmento de un mensaje de voz que le envió Sol en el que se escucha parte de su testimonio: "Están diciendo no sé qué de Estados Unidos, de la empresa... La verdad que están hablando cosas de mí que ni idea. Estudié, soy periodista, tengo una empresa de diseño gráfico, no jodo a nadie soy hincha de Boca y me gusta comer. Y punto. Qué sé yo. No entiendo por qué me están haciendo quedar ahí como la villana, la botinera. Que no soy ninguna botinera, simplemente estoy saliendo con un jugador de fútbol", dijo.Sol cuenta con un blog personal, en el que se definió como la "argentina yankee": es que a los siete años se fue de Argentina con su familia con destino a Estados Unidos: "Fue a los 6 meses del nacimiento de mi hermana menor, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, donde la vida de mi familia cambió abruptamente. Y no, no fue por el corralito. Se podría decir que tuvimos la 'suerte' de habernos ido a Estados Unidos exactamente un mes antes de que eso sucediera. Ya que mi papá, diseñador gráfico e hincha fanático de Defensores de Belgrano, decidió expandir su empresa de diseño a Norteamérica. Lo que iban a ser 3 meses se convirtieron en 8 años", explicó.En 2009, la familia decidió volver a Argentina: "Lo sentí como una traición, como que querían que dejara mi vida allá y venga acá con estos extraños que no tenían celulares de última generación y además de hablar mal inglés, era británico. A los 7 días de haber vuelto ya me sentía la adolescente más feliz del mundo", expresó en un posteo de 2017. "Amo Argentina y estoy orgullosa de ser de acá pero si hay algo que no puedo dejar de decir siempre es cuánto quiero a Estados Unidos", agregó.