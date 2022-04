Antonio Gasalla fue víctima de estafa millonaria y preocupa su estado de salud

Antonio Gasalla fue víctima de una estafa millonaria, en la que l. Según informó su abogado Miguel Ángel Pierri en diálogo con LAM, el hecho ocurrió en uno de los pisos que el capocómico de 81 años tiene en la calle Uriburu y están investigando los hechos para dar con los responsables.. “Cuando tomamos contacto con la inmobiliaria por un interesado, descubrimos que estaba abierto un placard y que faltan dos escrituras, una de la planta baja y otra de la que está en venta”, señaló Pierri.Pero ese no fue el único problema. De acuerdo al testimonio del abogado, también faltan muebles y adornos de un valor incalculable, por los que el actor habría sido estafado. “Hace unos minutos nos enteramos que una vecina dijo que días pasados se había presentado un camión de una mudadora y bajaron muebles del piso alto de Antonio. Hay muebles que valen millones de pesos. Hay cuadros muy importantes, hay orfebrería. Pareciera que a través de algún artilugio alguien retiró una cantidad importante de esos muebles, y que por todos los muebles le pagaron 120 mil pesos”, denunció Pierri. Y para dar una muestra de lo irrisorio de la cifra, graficó: “Con eso no paga el pie de una silla del baño”.Consultado sobre si sospechaban de alguna persona en particular, Pierri fue contundente: “Tengo individualizado quién estuvo, hablé con funcionarios de la policía”, aseguró, aunque no dio más detalles, y reparó en el estado de salud del cómico. “”, señaló el abogado, que hace 25 años que trabaja con Gasalla: “Nunca tuvimos una diferencia de un centavo. Acá hubo un pícaro que se aprovechó y realizó una oferta por estos muebles”, sentenció.Cultor de un bajo perfil desde hace un tiempo, Gasalla cumplió 81 años el pasado 9 de marzo y realizó un festejo íntimo en su domicilio. Como el cumpleañero no utiliza redes sociales, fue a través del periodista Marcelo Polino que se conocieron algunas fotos y videos del íntimo festejo que prepararon.“Feliz cumpleaños, amigo querido, por muchas risas más”, expresó el periodista en su cuenta de Instagram, donde se lo ve sonriente junto a Gasalla y otro amigo, sentados en el sillón mientras sostiene la chocotorta con la vela encendida. Unos minutos más tarde compartió un clip en sus stories, y allí le preguntó al agasajado de la velada: “¿Cómo la estás pasando en tu cumple?”, y el actor le respondió: “Muy bien, muy pero muy bien”.A comienzos de año, el actor había reaparecido públicamente cuando asistió al Multiteatro para ver la obra Brujas. “Las veces que caminé por acá, hace unos pocos meses atrás, era muy raro todo: no había luz por las calles y la verdad que no entendía mucho.”, reconoció con melancolía el creador de populares personajes como Mamá Cora, Yolanda o SoledadDolores Solari.(Fuente: Teleshow)