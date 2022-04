María Becerra habló sobre Rusherking: "lo amé con mi vida"

A fines de diciembre, la relación de pareja de María Becerra y Rusherking no solo fue confirmada en los medios, sino que salió a la luz de un modo explosivo por los fuertes tweets que la cantante disparó contra su ex, también cantante.A cuatro meses de la ruptura, María fue a PH, Podemos Hablar e hizo un profundo mea culpa, en el que habló con mucho cariño de Rusherking, con quien anhela en un futuro poder tener una cercana y armoniosa relación."Para mi es súper bonito terminar bien con un ex, llevarse bien, porque son personas con la que has sido feliz, y creo que es lo ideal. Pero me ha pasado de terminar bien, y súper mal. Siento que el tiempo todo lo cura. En mí está la meta de, del día de mañana, poder ser buenos amigos (con Rusherking), poder compartir un café, porque le tengo mucho cariño", dijo Becerra."La separación con Rusherking hizo ruido porque vos lo expresaste en las redes", apuntó Andy Kusnetzoff.Y la talentosa cantante asintió y le habló desde el corazón a su ex: "Yo soy muy impulsiva. Cuando yo me enojo, mis amigas me sacan el teléfono”."Siempre le voy a desear lo mejor. Lo amé con mi vida y, la verdad, que lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien en su carrera, que encuentre el amor. Creo que con el tiempo… Él día de mañana no vamos a ver y nos vamos a cagar de risa con lo que pasó”, finalizó Becerra, en son de paz con su ex.