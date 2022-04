La entrerriana Emilia Mernes habló de los rumores de embarazo junto a Duki

Emilia Mernes y Duki son una de las parejas del momento. El éxito de ambas carreras musicales hizo que haya muchas personas pendientes a ellos, aunque esto también trae algunas cuestiones negativas. Durante las últimas horas, una fake news apareció en Twitter y sorprendió a muchos seguidores de los artistas.



Un usuario cambió su usuario para realizar una broma que incluía a la ex cantante de Rombai. Dicha publicación imitaba ser "¿Por qué es tendencia?", quien cuenta sobre los términos más buscados de la red social y mencionaba que la artista estaba embarazada.



A pesar de que muchos notaron que se trataba de una fake news, el rumor escaló mucho en poco tiempo. Incluso, llegó a la misma Emilia Mernes, quien salió a referirse sobre lo que se mencionaba en las redes. La pareja de Duki se mostró sincera ante el mensaje que se difundió durante el viernes.



"No estoy embarazada, qué dicen, Dios. ¿Ustedes quieren infartar a mis papás o qué?", publicó la entrerriana en su perfil para llevar claridad sobre el tema.



Por su parte, el cantante no emitió mensaje sobre el revuelo que se armó en Twitter y estaba relacionado a él. Ambos se muestran muy felices juntos pero no estaría dentro de sus planes convertirse en padres. (DiarioShow)