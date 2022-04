Sexy y sin inhibiciones: Eva Bastero, uruguaya que “le compite a Florencia Peña”

Quién es Eva Bastero



No solo por las famosas existe Divas Play. El sitio para adultos, que se ha convertido en sensación por las producciones eróticas de famosas que alberga muestra en su web a varias famosas argentinas, como Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero, pero entre medio de ellas, sobresale una joven uruguaya: Eva Bastero.Eva Bastero se define como una creadora de contenido para adultos, es decir, a diferencia de las argentinas, ella no es actriz ni se hizo famosa por ningún escándalo o reality show y después fue a parar a Divas Play, ella hizo el viaje directo.Para Divas Play, Eva Bastero es uno de los puntos fuertes y por eso le da un lugar privilegiado dentro de su sitio web. De hecho, para ver sus producciones hay que pagar 20 dólares, mientras que para muchas otras de las modelos, incluyendo las famosas argentinas, el monto a pagar es de 15 dólares.Poco se sabe de la joven uruguaya. En sus redes sociales le gusta mostrarse muy sexy, directa y sin inhibiciones.Bastero también se encuentra en Only Fans, el sitio para adultos más famoso en esta modalidad de pagar para ver.Pero las famosas argentinas no se quedan atrás y en los últimos días sus números han ido en aumento con las incorporaciones de Barby Silenzi y Mariana Diarco.Se calcula, que en el caso de Florencia Peña y Silvina Luna, ambas podrían cobrar entre 3000 y 10000 dólares gracias a sus producciones de fotos y videos para ese sitio.