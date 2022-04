El “jugado” look de Soledad Pastorutti que dejo al descubierto su sensualidad

Sole Pastorutti causó sensación junto a Natalie Pérez



Atrás quedaron los años de poncho y bombachas de gaucho, Soledad Pastorutti estalló las redes sociales con uno de sus looks más atrevidos.La cantante se tomó un respiro de su agitada gira por diferentes festivales y sorprendió a sus seguidores con una explosiva sesión de fotos.Para la ocasión, Soledad Pastorutti mostró su faceta más sensual luciendo una camisa súper transparente y dejando su corpiño de encaje a la vista."Cómo empezaron la semana? Adivinen... qué estoy haciendo yo?", escribió junto a las fotos que provocaron sensación entre sus fans y famosas como Jésica Cirio, Natalia Oreiro y Cathy Fulop, entre otras.La cantante debutó un nuevo tema junto a Natalie Pérez y publicó postales del video del hit en las que lució más bomba que nunca.Para la ocasión, Soledad Pastorutii se animó a llevar una mini súper cortita que combinó con un corset ajustado que marcaba su tonificada figura.Wow", "Sos espectacular", "Estás prendida fuego", "Dos bombas", "Hermosas", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus followers impactados por su atuendo y ansiosos por la explosiva dupla que causo furor con su colaboración.Semanas antes, la Sole armó las valijas y se fue de viaje con toda su familia. Desde allí, la Sole compartió su alegría y felicidad y publicó un álbum con los mejores momentos de su estadía.Claro que el paisaje y su felicidad no fueron los únicos en llevarse los elogios. La Sole sorprendió a sus followers con su tonificada figura, en especial en sus fotos en bikini.En los últimos años, Soledad Pastorutti ha renovado su estilo y sigue sorprendiendo con su faceta cada vez más glamorosa y sensual.Si bien sigue manteniendo su frescura y naturalidad, desde hace algún tiempo, la cantante ha dejado atrás su imagen tradicional y ha optado por looks más reveladores demostrando que no teme a la hora de mostrar piel y presumir su femeneidad.Uno Mendoza.