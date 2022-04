Ángela Leiva volvió a bebotear y provocó delirio: enloqueció a sus seguidores

Ángela Leiva y su look más atrevido



Ángela Leiva prendió fuego las redes sociales y enloqueció a sus seguidores con su postal más osada.Sus selfies se han convertido en un infaltable para sus fans que no paran de elogiar su belleza, en especial, cuando la cantante los deslumbra con osados primeros planos."¡Preparando lo que se viene! Hay muchas novedades. Estoy muy feliz. ¿Les cuento?", escribió Ángela creando gran expectativa y recibiendo cientos de elogios, likes, reacciones y comentarios como "¡Estás tallada con esa cara", "la morocha argentina", entre otros.Tras causar sensación con su papel en la serie de Polka, Ángela Leiva volvió a los escenarios y desde allí no ha parado de arrasar con los looks que elige para cada show.En esta oportunidad, Ángela Leiva apostó por uno de sus outfits más osados al lucir un corpiño plateado dejando parte de su abdomen y su escote como protagonista. Lo combinó con un jean, campera y make up impactante."No me digan que termino el verano", escribió divertida y sus followers la acompañaron con su pedido. "Trajiste el calor a Buenos Aires", "Subiste la temperatura", "Estas re fuerte, "Más potente que cachetada de Godzilla", escribieron sin filtro.