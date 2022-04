Millie Bobby Brown dijo que la “sexualización” que sufre “es asquerosa”

Millie Bobby Brown tenía 12 años cuando su vida cambió para siempre. Nacida en Marbella, España, y nacionalizada como británica, saltó a la fama por interpretar a Eleven en Stranger Things y desde entonces no solo se convirtió en una joven promesa de la industria, sino que también se convirtió en blanco de comentarios desagradables. Y en plena promoción de la cuarta temporada de la serie de Netflix, decidió hacer un descargo por la forma en la que la sexualizan.



"Cualquier joven de 18 años está lidiando con ser un adulto y tener relaciones y amistades, ser querido y tratar de encajar. Es mucho encima, y estás tratando de encontrarte a ti mismo mientras haces eso. La única diferencia es que, obviamente, lo estoy haciendo a la vista del público, por lo que puede ser realmente abrumador", manifestó en una entrevista con un podcast de Los Angeles Times. "Definitivamente ha estado lidiando con ser sexualizada más en las últimas dos semanas después de cumplir 18 años, viendo una diferencia entre la forma en que la gente actúa y la forma en que la prensa y las redes sociales han reaccionado ante mi madurez", remarcó.



"Creo que la edad no debería cambiar nada, pero es asqueroso y es real. Es una muy buena representación de lo que está pasando en el mundo y cómo se sexualiza a las jóvenes. He estado lidiando con eso últimamente, pero también lo he estado haciendo desde siempre", señaló la también protagonista de Enola Holmes. Y recordó cuándo sintió un quiebre en los comentarios que recibía a nivel mediático y en el plano virtual: "Los medios de comunicación y las redes sociales me crucificaron cuando tenía solo 16 años por usar un vestido ligeramente escotado en una entrega de premios. Pensé: ‘Dios mío, ¿es esto realmente de lo que estamos hablando? Deberíamos estar hablando de las personas increíbles que estaban allí en la entrega de premios’".



Cabe señalar que Brown no es la única que señala este tipo de conductas. Sin ir más lejos, otras actrices consagradas como Natalie Portman y Emma Watson, que se convirtieron en famosas cuando eran menores, también pasaron por lo mismo y se han quejado públicamente. "Ser sexualizada de niña me quitó mi propia sexualidad porque me dio miedo", reveló la protagonista de El cisne negro. Por su parte, la actriz de Harry Potter señaló que desde que tenía 14 años comenzó a ser sexualizada por la prensa y fue uno de los tantos hechos que la hizo cuestionar la igualdad de géneros.